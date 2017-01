Die Reformation in Rothenburg

1544 schließt sich die Reichsstadt Rothenburg durch Ratsbeschluss „der Reformation" an. Dieser Schritt hat nicht nur für die Bürger und Einwohner der Stadt und ihres Landgebietes gewichtige Folgen, er stellt auch die Weichen für die Lebenswege vieler Menschen, die künftig erbeten und geladen, von Not getrieben, gezwungen, als Einzelne, mit ihrer Familie oder als Teil einer größeren Bewegung nach Rothenburg, durch Rothenburg oder von Rothenburg kommen. Der Vortrag kann unter diesem Gesichtspunkt viele, teilweise bisher wenig oder unbekannte Details aus den ersten Jahrzehnten der als evangelisch erklärten, aber ja erst evangelisch werden sollenden Reichsstadt in den Blick nehmen und zieht in einem Überblick die Perspektive bis ins 20. Jahrhundert weiter. Es werden unter dem Aspekt "Rothenburg und seine Reformation "Geschichten erzählt vom Menschen, die durch ihr Kommen und Gehen, ihr Bleiben oder Abwenden unsere Stadt berührt und Spuren hinterlassen haben.

Der Vortrag ist Programmpunkt der Rothenburger Diskurse.