Die Reformation in Wertheim

Von der Grafschaft Wertheim heißt es gemeinhin, dass sie sich früh der Reformation zuwandte. Doch was heißt das? Wie sah der Reformationsprozess in der Stadt und in der Grafschaft Wertheim genau aus? Darüber besitzen wir eigentlich erstaunlich wenig Quellen. Nach allem, was wir wissen, haben die Grafen von Wertheim die reformatorische Predigt seit Mitte der 1520er Jahre gefördert und auch Schritte zu einem landesherrlichen Kirchenregiment eingeleitet. Gesichert war das reformatorische Kirchenwesen jedoch erst nach dem Augsburger Religionsfrieden von 1555. Gerade in Wertheim lässt sich zeigen, dass die Einführung der Reformation und die Ansätze zu einer protestantischen Konfessionalisierung kein auf ein einziges Datum zu fixierendes Ereignis waren, sondern einen generationenübergreifenden Prozess darstellt.