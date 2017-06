Amüsantes und Wissenswertes rund um das Landleben der Römer und um die Ess- und Badekultur. Tauchen Sie ein in das Leben in der Villa Rustica in Weinsberg um ca. 200 n.Chr. Römerexperten präsentieren Ihnen Waffen, Kleidung, Mulsum (Würzwein), Brotaufstriche, Salben und Tinkturen zur Bade- und Esskultur der Römer. Im Römerbad. Preis: 5,00 EUR p.P.