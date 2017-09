Die Schlagernacht des Jahres 2017

mit Andrea Berg, Vanessa Mai, Beatrice Egli, Matthias Reim, Fantasy, Nik P., Vicky Leandros, Maite Kelly, G.G. Anderson, Bernhard Brink, Laura Wilde, Julian David

Zur Herbst-Ausgabe der Schlagernacht des Jahres hat sich eine unvergleichliches Staraufgebot der Schlagerbranche angekündigt: Andrea Berg, Vanessa Mai, Matthias Reim, Beatrice Egli, Vicky Leandros, FANTASY sowie Maite Kelly, G.G. Anderson, Bernhard Brink, Julian David werden für ihre Fans für unvergessliche Stunden im Zeichen des Schlagers sorgen.Durch das Publikum werden die größten Hallen Deutschlands regelmäßig in brodelnde Partyfestungen verwandelt oder in romantische Lichtermeere getaucht. Die Liste an Gute-Laune-Hits und den schönsten Schlagerballaden reisst in der sechsstündigen Veranstaltung bis zum Schluss nicht ab und lädt einfach zum Singen, Tanzen und Mitfeiern ein.Rauschhaftes Glücksgefühl durch mitreißende Musik und Stimmung werden erwartet. Suchtgefahr nicht ausgeschlossen!