Schauspielhaus

„JEDER WILL DIE WELT BEHERRSCHEN“ – Ballettschule Khinganskiy und Tanz-Theater Company Khinganskiy präsentieren die Premiere-Tanzaufführung „Die Schneekönigin“zum Auftakt des Jubiläumsjahres. Kennen Sie den Song „Everbody Wants To Rule the World” von Lorde`s, der vor ein paar Jahren sehr beliebt war? Diesen aussagekräftigen Song und noch viele andere interessante Melodien werden würdige Begleiter der Premiere-Tanzaufführung „Die Schneekönigin“, mit denen die erfolgreichste Esslinger Ballettschule Khinganskiy und die Tanz-Theater Company Khinganskiy ihr 15-jähriges Jubiläum feiern werden. Die Ballettschule führt das berühmte Märchen des dänischen Dichters Hans Christian Andersen mit 80 Tänzern auf. Die meisten Rollen werden von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Tänzer/innen der Tanz-Theater Company übernommen, aber auch die Tanzkünstler Svetlana Khinganskaia und Vladimir Khingansky treten selbst auf die Bühne. Auf die Entführung von Kay durch die Schneekönigin folgt Gerdas Suche nach dem Jungen. Die spannende Reise führt in einen Blumenzaubergarten, zu einem Prinzen und einer Prinzessin in ein Schloss und zu Räubern in einen dunklen Wald. In einem Schneesturm gelangt Gerda zu einer alten Zauberin und im Eispalast der Schneekönigin angelangt gelingt es Gerda schließlich, Kay aus der Eisstarre zu erlösen. In der Choreographie von Svetlana Khinganskaia und Vladimir Khinganskiy wird das Märchen zu Musik von Alfred Schnittke, René Aubry, Martin Maryska, Fabrizio Paterlini, Ludovico Einaudi ua in traumartigen Szenen als Ballett präsentiert. Das europaweit berühmte und anerkannte Ehepaar Khinganskiy, die Kinder, die Jugendlichen und alle Tänzer haben sich viel Mühe gegeben, um Sie am Sonntag, 21. Mai 2017 um 18.30 Uhr im großen Saal der WLB Esslingen für ein paar Augenblicken in eine traumhafte Welt zu entführen, die Ihnen hoffentlich als schönes Erlebnis lange in Erinnerung bleibt. Spieldauer: 75 Minuten, ohne Pause