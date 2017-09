„Ihr habt mir gezeigt, wie man mit dem Herzen sieht.“

Ein verarmter Kaufmann gerät in ein Unwetter und verirrt sich. Mitten im Wald entdeckt er ein einsames Schloss mit einem wunderschönen Rosengarten. Als er für seine Tochter Belle eine Rose pflücken will, erwischt ihn der Schlossherr, ein abscheuliches Untier, und lässt ihn gefangennehmen. Um ihren Vater zu befreien, willigt die schöne Belle ein, auf das Schloss des Monsters zu ziehen. Wider Erwarten verhält sich das Biest ihr gegenüber großzügig, charmant und zuvorkommend. Die beiden verstehen sich gut - und dennoch lehnt Belle seinen Heiratsantrag ab. Tief verletzt verfolgt das Ungeheuer die Flüchtende. Doch mitten im Wald gerät Belle in große Gefahr und unter Einsatz seines Lebens rettet das Biest sie. Erst jetzt, als es fast zu spät ist, erkennt Belle, dass das abscheuliche Untier in Wahrheit ein verwandelter Prinz ist, den nur ihre aufrichtige Liebe von diesem Fluch erlösen kann.

"Die Schöne und das Biest" ist ein zauberhaft poetisches Plädoyer für die Kraft der inneren Werte und gegen die Oberflächlichkeit und den äußeren Schein. Die Regisseurin und Autorin Anne-Kathrin Klatt wird das bekannte französische Volksmärchen in eine phantasievolle und bilderstarke Mischung aus Schauspiel und Figurentheater verwandeln - ein Theatererlebnis für die ganze Familie.

Eingeladen zu Tübinger Kinder- und Jugendbuchwoche "Leselust" 2016