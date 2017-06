„Die schwarze Katze“ nach Edgar Allan Poe

Ein "Spiel mit 7 Leben" erzählt mit den zweidimensionalen Tricks der Filmwelt und den dreidimensionalen Animationen des Figurentheaters.

Edgar Allan Poes tiefgründige Erzählung wird hier verwoben mit den schaurig-schönen Klängen von Fredi Spreng unter der meisterlich-morbiden Regie von Frank Soehnle.

In Miniaturwelten und auf meterhohen Leinwänden gerät die Welt des Protagonisten langsam aus den Fugen. Der Zuschauer darf einen Blick durch die Brille der Trunksucht und des Wahnsinns werfen, die Grenzen zwischen Innen und Außen verschwimmen und die fantastischen Alpträume des Erzählers werden Wirklichkeit.

Eine Gruselfahrt der Gefühle, ein Aufschrei der Empörung für Tierfreunde und ein symbolistischer Krimi-Kunstgenus.

sommer.nachts.gaeste, das kleine Figurentheaterfestival zur Sommernacht, präsentiert Ihnen drei außergewöhnliche Inszenierungen in einem noch außergewöhnlicheren, intimen und gut klimatisierten Ambiente: im ehemaligen Albvereinsheim in der Schlachthausstraße 15 in Tübingen.

Lassen Sie sich von Geraldine, ihrem Butler Francois und Joe, dem Kontrabassisten, in eine Welt voller Diven und Gesang entführen. Begleiten Sie die "schwarze Katze" und ihren Schöpfer Edgar Allan Poe auf einem nächtlichen Rundgang und fliegen Sie mit dem Kleinen Prinz und seiner Rose "Consuelo" zu den Sternen - das alles einmalig und nur im Juli in Tübingen: vom 11. bis 21. Juli in der probebühne des figuren theater tübingen im ehemaligen Albvereinsheim in der Schlachthausstraße 15.