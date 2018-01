Der einzig wahre Familiensonntag, das erste Stuttgarter public viewing for kids: wir gucken zusammen die Sendung mit der Maus.

Wir sind gespannt auf die sonntägliche Mischung aus Medienpädagogik, Frühförderung, Jugend forscht, Hein Blöd und schmissigen Shaun-das-Schaf-Songs. Für alle Maus-Fans, mit oder ohne Kinder.

Wir öffnen das Café um 10 Uhr und bieten ein leckeres Frühstück von Organum an. Um 11.30 Uhr wird auf der großen Leinwand die Sendung mit der Maus gezeigt. So können die Eltern und Geschwister dem Vortrag im Saal lauschen, während die Kleinen im Café neue Geschichten rund um die Maus schauen. Wenn die Maus vorbei ist, wird die Glotze ausgemacht, es steht eine Spiel-Ecke zur Verfügung oder die Kleinen gehen in die Bücher-Ecke.

Bücher-Ecke für Kinder: Auf unserem Sofa machen es sich die Paten der Leseohren mit den Kindern bequem und lesen aus ausgewählten Kinderbüchern vor. Zusätzlich gibt es eine kleine Kinderbuchtauschbörse: Kinder dürfen bis zu 5 Bücher mitbringen, erhalten dafür kleine Coins, die sie gegen fünf Bücher vom Tisch eintauschen.

Im Saal: Demokratie lernen mit Star Wars