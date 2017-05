Die Seniorenklappe

Komödie in zwei Akten von Bernd Spehling

Marph will es noch mal wissen und erbeutet auf seine alten Tage 500.000 Euro bei einem Banküberfall. Doch auf der Flucht macht ihm wieder einmal die zunehmende Arthrose zu schaffen, und so taucht er kurzerhand in der Seniorenresidenz „Freundeshaus“ unter. Aber schnell stellt er fest: Dieses Haus ist schlimmer als Arthrose! Denn hier findet scheinbar alles Platz, was glaubt, früher in der Schauspielerei, Kriminalschriftstellerei, den Kölner Verkehrsbetrieben oder sonst wo Rang und Namen gehabt zu haben. Und wer nicht glaubt, prominent gewesen zu sein, bereitet sich entweder auf den nahenden Weltuntergang vor oder versucht ehrenamtlich die richtigen Worte zu finden und das ganze Chaos mit Kuchen zu versorgen. Als Marph schließlich nicht nur als Mann „vereinnahmt“ wird und seine Beute samt aller Habseligkeiten und Pistole ständig die Besitzer wechseln, droht dieses Haus, auch für ihn zur Endstation zu werden...

Premiere am Sa., 08. Juli 2017, 19:30 Uhr

Weitere Vorstellung am So., 09. Juli, 18:00 Uhr

Theaterhaus im Spitalhof

Es spielt der Seniorenclub des Landestheaters Dinkelsbühl

Leitung: Margarit Ziellenbach-Cahn