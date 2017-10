Die Stimme Amerikas: US-Musik in der DDR

Die USA besaßen in der DDR einen vielschichtigen Klang. Beide Seiten, die Sympathisanten wie auch die Gegner der USA, sahen ihre Idee von der Neuen Welt in den unterschiedlichen Formen populärer Musik gespiegelt. Je nach Perspektive galt sie als dekadent oder erlösend. Das Deutsch-Amerikanische Institut Tübingen zeigt am Mi. 29.11. um 20:00 Uhr einen Dokumentarfilm, der darstellt, wie amerikanische Musik nach 1945 zwischen die Fronten des Kalten Krieges geriet. Dr. Michael Rauhut ist ein deutscher Musik- und Kulturwissenschaftler und seit 2008 Professor für populäre Musik am Institut für Musik der Universität Adger. Sein Spezialgebiet ist die populäre Musik der DDR.

In Kooperation mit der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und dem Ludwig-Uhland-Institut für Empirische Kulturwissenschaft der Universität Tübingen