Die Stimme des Mittelalters

Sigi Hausen, Gesang & Flöten / Michael Popp, Bouzouki, Oud, Saz, Fidel u.v.m, Gesang / Ernst Schwindl, Drehleier, Nyckelharpa u.a., Gesang / Sascha Gotowtschikow, Percussion / Aziz Samsaoui, Qanun, Oud, Percussion / Iman Kandoussi, Gesang

Estampie praktiziert seit jeher den Crossover: die Durchdringung von Alt und Neu, von Melodien des frühen Mittelalters und modernen Arrangements, die durch die konsequente Konzentration auf „alte“ Instrumente einen außergewöhnlichen Kick bekommen. In Neun-stetten präsentiert das Ensemble einen musikalischen Überblick der letzten 30 Jahre seiner Bandgeschichte – mitreißend und gleichzeitig filigran-meditativ, mit Fantasie und Schwung, auf den Spuren von Marco Polo, der Seidenstraße, dem mythischen Norden oder zwischen Orient und Okzident der Troubadoure. „Selten war das Ensemble so voller Energie, Ausdruckskraft und Wärme, zugleich zugänglicher und emotionaler, ohne dabei an Virtuosität zu verlieren“, so ein aktuelles Pressezitat des Zillo Magazins.