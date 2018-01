„Der Alte“ und „die Alte“ laden einflussreiche Persönlichkeiten zu einer Abendgesellschaft ein. Klingeln läuten, Türen öffnen sich, während der Alte empfängt, schleppt die Alte ohne Ende Stühle herbei, bis die Wohnung mit sichtbaren Stühlen und unsichtbaren Gästen vollgestopft ist. Mit ihren Gästen betreiben sie eine angeregte Unterhaltung in Erwartung eines Redners, der über den Sinn des Daseins referieren soll. Der Redner allerdings ist taubstumm.Wie in einem Traum, der aus tiefer Vergessenheit auftaucht, erleben die Alten lang vergangene Momente. Doch bei dem Versuch, sich an verlorengegangenes Glück zu erinnern, wird der Traum zum Trauma, spült sie in das durch leere Stühle symbolisierte Nichts. Das Nichts allerdings spiegelt die Vernichtung im von Nazis besetzten Paris wider. Ein Nichts, das heute nicht an Aktualität verloren hat.Die Stühle ist ein absurdes Theaterstück, das uns ermöglicht, über Sinn und Unsinn unseres Lebens zu philosophieren und, wenn wir Glück haben, zu begreifen, dass zwischen Sein und Nichtsein, Viel und Wenig, Nichts und Alles nur ein schmaler Grat liegt, auf dem wir wie ein blinder Seiltänzer unsere Kunststücke vorführen und jederzeit in die Tiefe der Manege stürzen könnten.Text: Eugene IonescoRegie: Mohammad-Ali BehboudiSpiel: Zhaleh Shoari, Vahid Balouti, Bahman Filssouf