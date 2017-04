Im Mai widmet sich Die Stunde dem Thema Wahnsinn. Wir laden Euch ein, auf unserer Bühne all das zu zeigen oder zu sagen, was gesehen und gehört werden sollte!Meldet Euch mit Open-Stage-Beiträgen jeder Art an unter nordlabor@staatstheater-stuttgart.de.

Im Anschluss präsentieren wir ein Konzert von Heuschnupfen.

Am 5. Mai um 20 Uhr im Nord