Die Suche nach der eigenen Familiengeschichte

Einführung in die Familienforschung

Was wissen wir von unseren Großeltern und deren Vorgängergenerationen? Würden wir nicht gerne diese Personen und ihre Lebensumstände näher kennen lernen? Aber wie können wir etwas aus der Vergangenheit in Erfahrung bringen?

Der Abend wendet sich an Anfänger/innen in der Familienforschung und leitet die Suche nach Lebensdaten und Aufenthaltsorten in Kirchen- und Personenstandsbüchern an. Dazu wird das Lesen der alten deutschen Handschrift sowie die Ahnen-Recherche mit Hilfe von Datenbanken im Internet erklärt.