Die Superstars des Musicals! - Live 2017

ALEXANDER KLAWS –PIA DOUWES - ANDREAS BIEBER – MARK SEIBERT – SABRINA WECKERLIN

Hollywood ist der Inbegriff von Ruhm und Glamour, es steht für Stars und Sternchen, Filmklassiker und Blockbuster. Doch egal ob Komödie, Romanze oder Drama – kein Film kommt ohne Musik aus. So entstanden unvergessene Filmmusiken, die beim Hörer sofort große Bilder und Emotionen wach rufen.

Die Produktion HOLLYWOOD DREAMS nimmt den Zuschauer mit auf eine musikalische Reise in die Traumfabrik. Fünf der größten Musicalstars lassen alte und neue Soundtracks lebendig werden und präsentieren die schönsten Songs aus den größten Hollywoodfilmen. ALEXANDER KLAWS, PIA DOUWES, ANDREAS BIEBER, MARK SEIBERT und SABRINA WECKERLIN gehören zu den ganz Großen des deutschen Musicals. In dieser einzigartigen Show stehen sie gemeinsam auf einer Bühne, um das Publikum in die Welt des Films zu entführen.

ALEXANDER KLAWS ist neben seiner TV- und Solokarriere einer der erfolgreichsten Musicaldarsteller Deutschlands. Er überzeugte als Alfred im Musical Tanz der Vampire, in der Titelpartie von Jesus Christ Superstar, als Starsolist bei Disney In Concert und mit der Hauptrolle im Musical Tarzan, für die er von Phil Collins persönlich ausgewählt wurde.

PIA DOUWES hat es nicht nur in Europa zu Starruhm gebracht, sondern auch am Broadway und dem Londoner West End. Durch ihre Kreation der Rolle der Elisabeth wurde sie zum gefeierten Musicalstar. Weiterhin glänzte sie in Cabaret, Cats, Chicago, Les Misérables, Rebecca, Monty Python’s Spamalot und als glamouröser Stummfilmstar Norma Desmond in Sunset Boulevard.

ANDREAS BIEBER begeisterte bereits in den Titelrollen bei Tommy und Joseph, als Fred Hofmann in Ich war noch niemals in New York und in der preisgekrönten Operette Axel an der Himmelstür. Außerdem ist er auch als Film- und TV-Darsteller bekannt. 2017 wird er auch mit Merci Chérie - Die schönsten Lieder und Chansons von Udo Jürgens vor auf große Deutschlandtournee gehen.

MARK SEIBERT darf ebenfalls in dieser illustren Runde nicht fehlen. Der Musicalstar hat in We Will Rock You als rebellischer Galileo ebenso begeistert, wie als strenger Erzbischof Colloredo in Mozart!. Im Musical Elisabeth brillierte er über 750 Mal in 15 verschiedenen Städten weltweit in der Rolle des Tod.

SABRINA WECKERLIN wird auf den Musicalbühnen von Deutschland bis Japan gefeiert - unter anderem als Lead-Sängerin bei der Europapremiere von Dirty Dancing – Das Original live on Stage, als Elphaba in Wicked – Die Hexen von Oz und als Tarzans Affenmutter „Kala“. Bereits dreimal in Folge wurde sie vom Musical Publikum als "Schönste Musicalstimme" ausgezeichnet.

In der Show SUPERSTARS DES MUSICAL - HOLLYWOOD DREAMS laden die fünf herausragenden Musical-Darsteller gemeinsam zum Breakfast Club ein, bestehen Die Reifeprüfung und lassen sich vom Saturday Night Fever anstecken.

Die Hits, mitreißende Soli, bewegende Duette, aus Dirty Dancing, Rocky 2, Die unendliche Geschichte, Bodyguard, Titanic, Pretty Woman, den beliebtesten Disney-Filmen und vielen weiteren Filmklassikern werden in dieser grandiosen Besetzung und einmaligen Konstellation zum unvergesslichen Konzertereignis. Erleben und genießen Sie musikalische Interpretation und künstlerische Präsentation auf höchstem Niveau.