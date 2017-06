Gastspiel des ensembles art&fakt

»Die Tänzerin von Auschwitz« erzählt die Geschichte einer unbeugsamen jungen Frau, die Biographie von Rosa Glaser, aufgeschrieben von ihrem Neffen Paul Glaser. Von den Nationalsozialisten verfolgt und verschleppt, von ihrem Mann und ihrem Geliebten verraten und verkauft durchläuft Rosa Glaser verschiedene Konzentrationslager in den Niederlanden, in Deutschland und Polen. Während sie tagsüber im Vernichtungslager Auschwitz an den Gaskammern arbeiten musste, betätigte sie sich abends als Tänzerin und Tanzlehrerin. Nur so hielt sie ihren Lebenswillen wach. Nachdem sie selbst die Todesmärsche, auf denen sie mit zahllosen anderen Häftlingen von KZ zu KZ getrieben wurde, überlebte, geht sie nach ihrer Rettung durch das schwedische Rote Kreuz nach Stockholm und beginnt dort ein neues Leben.