Die Teddy Show

× Erweitern Teddy Show

Das Warten hat endlich ein Ende! Im November 2016 startet das neue Live-Programm von Teddy Teclebrhan. Die Premiere der neuen Teddy Show findet am 4.11.2016 in der Rothaus Arena Freiburg statt. Bis Sommer 2017 macht die Tour in über 50 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz halt; darunter Stationen wie die Barklaycard Arena Hamburg, die Mercedes-Benz Arena Berlin, die SAP Arena Mannheim und die Lanxess Arena Köln.Als Comedian, Schauspieler und Entertainer zeigt Teddy auch in seiner neuen Show eine einzigartige Mischung aus Comedy, Musik und Tanz. Mit dabei sind die von ihm erschaffenen Figuren Ernst Riedler, Percy, Lohan Cohan, Carlos und natürlich Antoine.