Comedyführung in Mundart

Eigentlich sollten die Theres und ihre Kollegin Frau Schäufele ja im Schloss „Großreinemachen“. Aber der Gelegenheit zu einem Schwätzchen können sie nicht widerstehen. Hier erfährt man in schönster Mundart, was man immer schon über das Schloss wissen wollte – aber nie zu fragen wagte. Dabei erlebt man den Weg durchs ganze Schloss noch einmal auf ganz andere und sehr unterhaltsame Weise!