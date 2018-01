Die Überstunde

Seit Beginn der Spielzeit lädt das Ensemble der WLB das Publikum einmal im Monat herzlich ein zur „Überstunde“. Der Titel ist Programm: Nach Vorstellungen und Proben bringt das Ensemble eigene Texte, Lieder, Improvisationen oder Installationen auf die Bühne und zeigt, was sonst noch in ihm steckt.

Februar-Ausgabe: Vom Elbufer an den Neckar – Gedichte und Geschichten aus HamburgIm Februar gewährt Daniel Großkämper Einblicke in seine Hamburger Lebens- und Schaffenszeit. Bevor er an die WLB kam, lebte und arbeitete er in der Großstadt an der Elbe. In dieser Zeit entstanden viele Texte: Lyrik, Prosa, Briefe – alles mit einer gepfefferten Prise norddeutschem Humor. Es geht um Bärte, verflossene Liebschaften und natürlich um Hamburg. Und die Frage: Was zieht ein eingefleischtes Nordlicht ins Schwabenländle?