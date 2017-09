Die verlorene Ehre der Katharina Blum

Theaterstück der Badischen Landesbühne BruchsalEin Einsatzkommando der Polizei stürmt die Wohnung einer jungen Frau. Katharina Blum, so ihr Name, sitzt gerade am Frühstückstisch. Sie hat am Abend zuvor auf einer Party Ludwig Götten kennengelernt und mit ihm die Nacht verbracht. Der des Mordes und des Bankraubs verdächtige Götten wurde beschattet, konnte aber vor dem Zugriff aus der Wohnung fliehen.Für den ermittelnden Kommissar Beizmenne und Staatsanwalt Hach ein blamabler Fehlschlag.Umso rücksichtsloser wird nun mit Katharina verfahren...Die Badische Landesbühne zeigt Heinrich Bölls Stück in der Fassung der Regisseurin Margarethe von Trotta. Die Inszenierung wird begleitet von einer Live-Band.Inszenierung: Carsten Rammmit Einführung um 19 Uhr