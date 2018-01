Die Vermächtnisse der Rock-Legenden

„Die Besten sterben jung“ – diese traurige Weisheit hält sich in der Musikszene hartnäckig und wird – gerade in diesem und dem vergangenen Jahr – immer wieder durch tragische Meldungen untermauert. Diesen „Legends of Rock“, die der Menschheit ihre Musik als Vermächtnis hinterlassen haben, möchte der Mörlenbacher Chor „Canta con me“ mit seinem aktuellen Projekt ein Denkmal setzen. Alle Songs, die bei dem Konzert am 3. März

im Lindenfelser Bürgerhaus zu hören sein werden, stammen von bereits verstorbenen Künstlern beziehungsweise von Bands, die mindestens ein Mitglied auf tragische Art und Weise verloren haben.

Unvergessene Rock- und Pop-Legenden der letzten Jahrzehnte liefern die Songs zu einem musikalischen Programm, das unter der Leitung des Dirigenten Peter Schnur erarbeitet und aufgeführt wird. Eine Live-Rockband, verschiedene Blasmusiker und nicht zuletzt ein vielstimmiger Kinderchor mit Kindern aus dem Weschnitztal werden für eine gewaltige Stimm- und Klangvielfalt im Bürgerhaus sorgen.

„Canta con me“ hat sich in den vergangenen zehn Jahren schon verschiedenen Rock- und Popgrößen gewidmet, unter anderem Queen, Genesis, den Beatles oder – zuletzt im Jahr 2015 – der legendären Woodstock-Ära. „Mit diesem außergewöhnlichen Repertoire möchten wir Menschen für Chormusik begeistern, die sonst nur gängige Chorliteratur kennen und dazu animieren, es vielleicht auch selbst mal auszuprobieren“, schreibt der Chor dazu in einer Pressemitteilung. Der Chor besteht zurzeit aus circa 25 Sängerinnen und Sängern im Alter von 35 bis 65 Jahren. Das Repertoire, das für „Legends of Rock“ einstudiert wurde, besteht unter anderem aus Songs von Michael Jackson, David Bowie, George Michael, Prince, Yes, AC/DC, Pink Floyd, Status Quo, Frank Zappa, Whitney Houston, Lou Reed, Leonard Cohen und anderen mehr. Viele der Stücke wurden eigens von Peter Schnur für dieses Projekt arrangiert und sind von einem Chor bisher noch nie aufgeführt worden. Außer der großen Freude, die das Singen im Chor letztlich mitbringt, ist es auch ein Ziel von „Canta con me“, das Kulturangebot in Lindenfels zu bereichern und alle zwei Jahre ein besonderes „Chor-Event“ zu gestalten. Dabei ist es dem Chor ein Anliegen, die große Bandbreite des Chorgesangs aufzuzeigen – die Legenden der Rockmusik sind dabei sicher gerne behilflich.

Canta con me, „Legends of Rock“, am Samstag, 3. März, um 19.00 Uhr im Lindenfelser Bürgerhaus. Karten gibt es beim Kur- und Touristikservice in Lindenfels, in der Buchhandlung am Rathaus in Fürth, und in der Rodensteiner Parfümerie in Reichelsheim.