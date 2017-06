Eine Frau wacht eines Morgens in einer Jagdhütte in den Bergen auf und findet sich eingeschlossen von einer unsichtbaren Wand, hinter der kein Leben mehr existiert. Dies ist die extreme Grundsituation der absoluten Isolation in Marlen Haushofers Roman " Die Wand". Sie wird in einer eigenen Bühnenfassung von Renate Winkler u.a. am Zimmertheater gespielt. Dort, wo der Roman und das Stück enden, knüpfen Schülerinnen und Schüler der Geschwister- Scholl- Schule mit ihren eigenen Ideen an und entwickeln in einer Theater- und Schreibwerkstatt "Die Wand 2" In ihren individuellen Fortsetzungen ändern die Schüler den statischen Zustand. Die Wand bekommt Risse...Am 23.4. 2017 werden die so entstandenen vielfältigen Texte präsentiert.