Regie: Axel Krauße

Musik: Friedemann Dähn

Mit: Renate Winkler

Ihre Cousine und deren Mann, die mit der Protagonistin zusammen in ihr Jagdhaus gefahren waren, kehren von einem Ausflug nicht zurück und als die so Alleingelassene sich auf die Suche nach ihnen begibt, stößt sie an eine gläserne Wand, die sie, das Jagdhaus und ein ganzes Stück Natur samt Alm, Wald und Bergen komplett und hermetisch abgeschlossen umgibt, wie sie erstaunt feststellen muss. Außerhalb scheint alles Leben erstarrt und keine Informationen dringen mehr zu ihr durch geschweige denn, dass sie Hilfe holen könnte. So beginnt sie allein und völlig auf sich gestellt, ihr Überleben auf unabsehbare Zeit zu sichern, indem sie sich auf die Natur einlässt, sich voll Bedacht Tiere und Pflanzen zunutze macht.