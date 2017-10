Die Wilde Jagd + Ago

Musik aus den Rauhnächten – DIE WILDE JAGD wildern im Dickicht aus Neo-Krautrock, Electronica und Synthiepop. Ralf Beck (u.a. Nalin & Kane, Unit 4) und Sebastian Lee Philipp (Noblesse Oblige) sind Die Wilde Jagd, deren Musik auf dem tollen Label Bureau B erscheint. Eine Klangwelt von repetitiven Gitarrenloops, elektronischer Percussion, Schlagzeug und Synthesizern. Mit dabei sind die Stuttgarter Ago, ein New Wave/Electronica-Projekt von Robin Wörn und Manuel Minniti, Deren Sound ist alten Helden wie Depeche Mode, Kraftwerk, New Order oder The Cure genauso zugetan wie den aktuellen, wichtigen Erscheinungen Recondite, Trentemøller oder Beach House. Dynamisch, ruhelos pulsierend, nach vorne blickend, knarzende, treibende Bässe, erhellende Gitarrenriffs & elektronische Kühle.