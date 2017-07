Die wilde Vielfalt des Klostergartens

Der Klostergarten in Mosbach ist ein Kleinod, in dem es viel zu entdecken gibt. Neben seiner Hauptfunktion als "nachwachsende Apotheke" - mehr als 200 Heilkräuter sind hier versammelt - wurden auch Blumen angepflanzt, deren Symbolik und Schmuckfunktion ebenso bedeutend für das klösterliche Leben waren wie die Heilkraft der Kräuter. Heute wird oftmals übersehen, welche wahren Schätze sich abseits der Beete, rechts und links der Wege verbergen und was man mit ihnen alles anstellen kann. Was gelegentlich als „Unkraut“ betitelt wird, birgt viel Spannendes, Kulinarisches und Kurioses.

Wer darüber Genaueres erfahren möchte, den lädt die Geopark-vor-Ort-Begleiterin, Gabi Nießen, anlässlich des am Samstag, den 5. August stattfindenden Kräutermarktes um 13 Uhr auf diese spannende Entdeckungsreise durch den Klostergarten ein.