Die Würde des Lügens

Der in Freiburg im Breisgau geborene Joachim Zelter arbeitete bis 1997 als Dozent für englische und deutsche Literatur an den Universitäten Tübingen und Yale. Seit 1997 ist er freier Schriftsteller, Autor von Romanen, Theaterstücken und Hörspielen. Seine Romane wurden in mehrere Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. José Oliver sagt über ihn: „ ist ein Pointen-Zauberer, der die Sprache zähmt, um sich von ihr treiben zu lassen und der um das ideale Mischungsverhältnis zwischen Phantasie und sozialrealistischer Weitsicht weiß. Ein großer Satiriker in der Tradition von Kurt Tucholsky, Erich Kästner und Thomas Bernhard.“ „…Genau darin liegt die Meisterschaft des Erzählers Joachim Zelter. Dass er Spannungsbögen und Pointen millimetergenau setzen kann, dass seine Geschichten eine ulkige und eine tiefernste Lesart zulassen, dass er stets im Komischen das typisch Menschliche, Endliche, Tragische aufspürt.“ Süddeutsche Zeitung Es lesen und spielen die Schauspielerin und Tänzerin SUZANNE WASMANN (u.a. Theatersport), der Schauspieler JENS WOGGON (Schauspielhaus Stuttgart, „Polizeiruf 110“ u.a.) und JOACHIM ZELTER