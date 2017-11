Die Zauberflöte: Kinder entdecken klassische Musik

Prinz Tamino verliebt sich in das Bild von Pamina, der Tochter der Königin der Nacht. Er erhält eine Zauberflöte und macht sich auf, Pamina aus der Burg Sarastros zu befreien. So beginnt die märchenhafte Oper "Die Zauberflöte". Wir hören sie und schauen sie im Bilderbuch an. Mit Instrumenten setzten wir die Eindrücke in Klänge und Rhythmus um. Außerdem malen und spielen wir die Geschichte nach.