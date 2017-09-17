Die Zeitmaschine

Клуб Самодеятельной Песни «Князь Мышкин» приглашает на МУЗЫКУ ВРЕМЕНИ. Игорь БЕЛЫЙ, автор и исполнитель, г. Москва, с новой песенной программой. Игорь Белый уже был гостем нашего клуба, и его програма "По дорогам еврейской песни" прошла с успехом.

В программе принимает участие дуэт "Не много клавиш" - Мария ГЕСКИНА и Михаил КАПУСТИН, г. Москва. Михаил Капустин известен как автор песенного сатирического спектакля "Штирлиц разбушевался". Этот спектакль, в котором участвуют и автор, и Мария Гескина, и Игорь Белый, был показан на песенно-театральном фестивале в Мюнхене в 2016 году.

До встречи в театре на Ольгаек 17 сентября, в воскресенье. Начало в 17 часов.

Eine Veranstaltung von КСП «Князь Мышкин»

Igor Belij - Liedermacher aus Moskau mit neuem Programm und Duette von Maria Geskina und Michail Kapustin.