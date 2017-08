Die zwei Worte Gottes – zur Unterscheidung von Gesetz und Evangelium

Vortrag und Gespräch: Referent: Andreas Oelze, Pfarrer in Schwäbisch Hall

Ein wesentlicher Beitrag der lutherischen Reformation zur Theologiegeschichte ist die Einsicht, dass in der Art, wie Gottes Wort uns in der Bibel begegnet, zu unterscheiden ist zwischen Gesetz und Evangelium. Dies war Luther so wichtig, dass er sagen konnte: „Wer daher gut das Evangelium vom Gesetz zu unterscheiden verstehe, der danke Gott und wisse, ein Theologe zu sein.“ Worum geht es hierbei und was bedeutet es für unseren Glauben heute?Im Rahmen der Reihe "Reformationsjahr 2017".