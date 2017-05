Die Chinesische Nachtigall

Der Kaiser von China besaß alles, was man sich nur denken kann. Eines aber wünschte er sich von Herzen: die kleine, unscheinbare Nachtigall, von der man sich erzählte, dass sie so wunderbar singe. So erging an die Nachtigall die Bitte, ihre Stimme doch einmal vor dem Kaiser erschallen zu lassen. Dieser war entzückt und sperrte das Tier sogleich in einen goldenen Käfig. Eines Tages jedoch schenkte man ihm einen mit Edelsteinen besetzten Kunstvogel, der auch singen konnte. Über dieses kostbare Geschenk vergaß der Kaiser die kleine Nachtigall, die traurig wurde und wegflog. Es kam, wie es kommen musste: Der künstliche Vogel ging kaputt, und nun vermisste der Kaiser die echte Nachtigall und wurde schwer krank. Nachtigallen, so sagt man, sollen mit ihrem Gesang einem Kranken rasche Genesung bringen. Ob die kleine Sängerin wohl in den Palast zurückkehrt?

Do 22.06.2017 - 19.30 Uhr Theater hinterm Eisernen

Sa 24.06.2017 - 19.30 Uhr Theater hinterm Eisernen

Sa 01.07.2017 - 15.00 Uhr Citrushaus

Mo 03.07.2017 - 19.30 Uhr Citrushaus - Hofgarten Ansbach