"Die Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb"

Seit dem 9. Juli 2017 hat Deutschland ein neues Welterbe: Auf der Schwäbischen Alb wurden zwei Talabschnitte der Flüsse Ach und Lone mit insgesamt sechs Höhlen in die UNESCO-Welterbeliste eingetragen. Die Stätte »Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb« ist das erste Welterbe in Deutschland aus der Altsteinzeit und bereits die sechste Welterbestätte in Baden-Württemberg.

Der Referent stellt die Bedeutung des Welterbes im Allgemeinen und die beiden genannten Talabschnitte als Ensemble aus Landschaft, Fundstellen und Funden vor. Darüber hinaus wird er den Weg zur Einschreibung in die Liste der UNESCO-Welterbestätten nachvollziehen und die vielfältigen Aufgaben für das zukünftige Management und den Schutz der Stätte aufzeigen.

Conny Meister ist beim Landesamt für Denkmalpflege zuständig für das Weltkulturerbe Höhlen.