Die Stadtführung „Viertel nach Sechs“ widmet sich der Geschichte des Heilbronner Ostens.

Zentral gelegen, grün und ruhig - mit diesen Vorzügen gehört der Heilbronner Osten zu den bevorzugten Wohngebieten. Dazu entwickelt hat er sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, als immer mehr wohlhabende Heilbronner sich hier großbürgerliche Villen errichten ließen, darunter etwa die Familien Knorr, Dittmar und Schilz. Mehr Infos zu diesem Gebiet gibt es bei der nächsten Stadtführung in der Reihe "Dienstags in der City - Viertel nach Sechs" am 25. April.

Bei einem eineinhalbstündigen Spaziergang durch das Viertel am Dienstag, 25. April um 18.15 Uhr stellt die Stadtführerin Claudia Küpper sowohl die Architektur der Häuser als auch die Geschichte der Erbauerfamilien in den Mittelpunkt.

Infos:

Treffpunkt ist um 18 Uhr Wollhausstr. 111, Kernerhöhe - Hessersbeck. Der Preis pro Person beträgt 8 Euro, Kinder bis 14 Jahre zahlen 4 Euro, inklusive Getränkegutschein.

Weitere Informationen gibt es bei der Tourist-Information in der Kaiserstr. 17 unter Telefon 07131 56 22 70, Fax 07131 56 3349 oder per E-Mail unter info@heilbronn-marketing.de sowie online unter www.heilbronn-tourist.de.