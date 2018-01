Üben, lernen und genießen.Tango und Mix "NONtango", Weltmusik.

In der ÜBmilonga bietet das Tanzstudio für ihre Gäste an: In Ruhe ihre, wo auch immer, gelernten oder experimentellen Tangoschritte und Tanzformen aus zu probieren, zu üben, sich gegenseitig helfen und beraten und natürlich ... genießen.