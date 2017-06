Diese Nacht - oder nie! - Premiere

× Erweitern Diese Nacht- oder nie

Komödie von Laurent Ruquier

Deutsche Erstaufführung, Gastspiel der Komödie im Marquardt

Claudine ist attraktiv, nicht mehr ganz jung, hat Kummer mit ihrer Figur und ein Herz für Schlager und Chansons. Die fröhlich-freche Floristin ist seit fünf Jahren mit Valentin befreundet, aber nicht liiert. Sie ist sein »bester Kumpel«, mit dem er unkomplizierte Abende vorm Fernseher oder beim Fußball verbringen kann. Das wäre alles auch ganz in Ordnung, hätte sich Claudine nicht von Anfang an in diesen gutaussehenden Mann verliebt. All die Jahre hatte sie nie den Mut, ihm ihre Liebe zu gestehen – und genau das soll sich jetzt ändern. Claudine hat sich ein Herz gefasst und beschlossen, es ihm heute zu sagen. Das Treffen verlegt sie in ihren Blumenladen, einen aus ihrer Sicht sehr geeigneten Ort, um ihre Absicht zu unterstreichen, wenn Man(n) denn die Sprache der Blumen verstehen würde. Valentin aber kennt weder die Symbolik von Rosen und Männertreu noch ahnt er, was Claudine ihm so dringlich sagen möchte. Hat sie sich in einen Kunden verliebt? Ist sie gar schwanger? Hauptsache nichts Unangenehmes, denn nach seinem anstrengenden Arbeitstag hat er Lust auf einen richtigen Kumpelabend. Doch daraus wird nichts, denn Claudines Geständnis bleibt nicht das einzige Geheimnis, das an diesem Abend gelüftet wird. Und das ihre Beziehung in ein völlig neues Licht stellt …Gibt es platonische Freundschaft zwischen Mann und Frau? Auf humorvolle Weise und mit vielen musikalischen Anklängen geht der französische Autor Laurent Ruquier in seiner schwungvollen Komödie dieser Frage nach und bringt ein Paar auf die Bühne, das beinahe dieses Rätsel gelöst hätte, wäre da nicht Amors Pfeil geflogen. Und so stellt sich die Frage ganz neu: Zerbricht Freundschaft zwangsläufig, wenn Liebe ins Spiel kommt?