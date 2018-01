"Musikalische Erzählkunst, die Balsam für die Seele ist“ nennt Ferdinand Dupuis-Panther im belgischen Magazin Jazz’halo Köhnleins aktuelle CD „Ballads from the Basement“.

In seiner bereits sechsten Piano-Solo-Produktion widmet sich der Pianist und Komponist ausschließlich der Ballade.

Auf der CD finden sich reichlich schöne Klänge – doch wer Dieter Köhnlein kennt, weiß, dass dieser nie in purem Schönklang schwelgt. So werden beim Konzert in der Reitbahn auch wieder seine beiden anderen Vorlieben Powerplay und freie Improvisation zu erleben sein.