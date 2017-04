Dieter Köhnlein Quartett

Powerplay, lyrische Stimmungen und freie Improvisation verspricht Dieter Köhnlein mit seinem Quartett. Die Kompositionen stammen alle aus der Feder des Bandleaders und sind in der Sprache des modernen Jazz geschrieben.Dieter Köhnlein, regional ausgezeichnet mit Kulturförderpreisen der Stadt Nürnberg und des Bezirks Mittelfranken, hat international Konzerte in 28 Ländern auf vier Kontinenten gegeben. In seinem Quartett hat er einige der profiliertesten Vertreter des Jazz in Bayern vereint. Hubert Winter – Saxophone Dieter Köhnlein – Klavier Alex Bayer – Kontrabass Matthias Rosenbauer – Schlagzeug