× Erweitern manfred@fakler-bc.de Dieter Schumacher Quartett

Das Dieter Schumacher Quartettet besteht seit einigen Jahren und ist im Kern ein Trio aus dem „Jazz Dorf Kuschterdingen“ (höchste Dichte an Jazzmusikern) mit wechselnden Gastspielern am Altsaxophon.

Dieses Mal ist Oliver Wendt mit dabei. Das Quartett spielt einen Mix aus Ellington Klassikern, Gerry Mulligan Stücken und einigen Latin Songs in cooler Westcoast Manier, arrangiert von Paul Müller. Das alles nach dem Duke Ellington Motto „ It don´t mean a thing if it ain´t got that swing“ !

Oliver Wendt a sax

Albert Mayer-Mikosch guit

Paul Müller b

Dieter Schumacher dr