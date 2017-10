Dietlinde Ellsässer mit einem "Best of..."

Nach ihrem großartigen Auftritt 2016 im Poltringer Schlosshof bei "Ammertal - ein Sommermärchen" hat Jürgen Sturm nun die "Grande Dame" des schwäbischen Kabaretts und der Comedy abermals zu Gast in Ammerbuch.

Von der Bühne des Poltringer Adler wird Dietlinde Ellsässer dieses Mal ein "Best of..." ihres vielfältigen Programms zelebrieren, mit schwäbischen Geschichten und Pointen, bei denen garantiert kein Auge trocken bleibt. Hintersinnig, tiefgründig und "Schwäbisch at its Best"!! - Wie immer steuern Jürgen Sturm & Mary Jane die Livemusik dazu.