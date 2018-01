Eine Ledige ist eine „Oizächte“, eine „Langzeitbeziehungslose“, eine „Alleinstehende“ – auch wenn sie sitzt. Das einsame Herz will kein erstklassiges Schnäppchen, und nicht jeder Deckel passt auf jeden Topf. Ledig heißt ja nur: du hast keinen im Haus, oder: du hast einen im Haus, machst dir aber nix draus, dass du mit dem nicht amtlich verbandelt bist. Heiraten wird sowieso total überschätzt:„A Weile hosch schee, ond dann nemme“. Was für ein Typ käm‘ denn – wenn – überhaupt in Frage?

Ein Gitarrist, ein Yogist, ein Fußballtrainer, ein Bestatter oder vielleicht ein Kirchenorgler und wie muss er sein, der Mann, dass er mit Ü50 noch zum Gefährten werden kann? Und dass eins klar ist: „Ich küsse besser, als ich koche“.

Fragen und Tatsachen zum Thema. Dietlinde Ellsässer geht der Sache nach und dem „ledigen DASEIN“ mit viel Humor und Witz auf den Grund.