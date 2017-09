Dietmar Kuhl und Holger Schlosser

Der Reutlinger Hauptkommissar Wilhelm Klein ist mit seinem Rennrad auf der Schwäbischen Alb unterwegs, als ihm ein rüpelhafter Autofahrer die Vorfahrt nimmt. Er stürzt bei einem Waldstück und sieht, bevor er das Bewusstsein verliert, einen Totenkopf. Traum oder Realität? Kurze Zeit später wird in demselben Waldstück eine Leiche entdeckt. Wilhelm Klein ermittelt sofort – und plötzlich tauchen noch alte Militärwaffen und ein Skelett mit Resten von zweierlei Uniformen auf. Es bleibt spannend.

Erleben Sie einen unterhaltsamen Abend mit dem Reutlinger Krimi-Autor Dietmar Kuhl und dem Schauspieler Holger Schlosser.

Dietmar Kuhl wurde 1966 in Reutlingen geboren. Hier lebt er bis heute mit seiner Familie. In seiner Freizeit trinkt er gerne ein Glas Wein in "seinem" Café Winkler, dem Schauplatz seines ersten Kommissar-Klein-Krimis (Der Tote am Café Winkler). Nur mit der Stimme Stimmung schaffen: Das Ohrenkino ist die besondere Leidenschaft des Schauspielers Holger Schlosser (u. a. Naturtheater Reutlingen).

Ausführliche Informationen unter www.holgerschlosser.de