Am Samstag, 5. August 2017, spielt von 18:00 – 22:00 die Gruppe Different Colors im Uferstüble Biergarten in Ludwigsburg ihre große Heimspielparty 2017.

Die fünf Musiker sorgen mit Titeln aus Rock, Pop, Disco und Oldies sowie einer mitreißenden Liveshow für einen unvergesslichen Abend.