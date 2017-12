× Erweitern Diggin Treasure

Diggin‘ Treasure ist eine Bandformation, die sich zum Ziel gesetzt hat, echte Soul- and Funk-Schätze aus den 70ern und 80ern auszugraben und neu zu interpretieren, aber auch aktuelle tanzbare Songs zu zelebrieren, so dass ein grooviges Gesamtpaket entsteht, bei dem die Zuhörer nicht still stehen können.

Bei der Bandgründung 2015 hatte man sich ganz bewusst für diese Musikrichtung entschieden, um damit dem tanzwilligen Publikum mächtig einzuheizen. So finden sich edle Hits von Toto, SimplyRed und Shakatak genauso im Programm wie neue Songs von John Newman, Bruno Mars, Jan Delay und vielen anderen.

Vier Musiker mit langjähriger Banderfahrung legen den groovig-souligen Sound-Teppich für zwei sich wundervoll ergänzende Stimmen. Mehrstimmiger Gesang ist ein Markenzeichen von Diggin‘ Treasure genauso wie ein schnörkelloser, energiegeladener Sound, der in die Beine geht.

Die Besetzung von Diggin‘ Treasure:

Sylvia Frankenberger, vocals

Bernhard Haase, vocals

Martin Decker, drums

Thomas Hör, guitars

Jürgen Konrad, basses

Walter Pöschl, keyboards, vocals