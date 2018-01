Digitale Revolution und Weisheitslehre

Ist die digitale Revolution, welche sich in atemberaubender Geschwindigkeit vollzieht, ein Fluch, oder ein Segen für die Menschen? Oder kann sie beides sein?

In seinem Vortrag stellt OM C. Parkin faszinierende Zusammenhänge zu Entwicklungsstadien der Evolution menschlichen Bewußtseins her und beleuchtet die verborgenen, inneren Antriebe der rasanten Beschleunigung digitaler Welteroberung.

Kosten: 18,- €

Am Samstag und Sonntag wird das Thema vertieft.

Informationen entnehmen Sie bitte auch unserer Webseite: www.kloster-saunstorf.de