Digitale Revolution und Weisheitslehre

OM C. Parkin beleuchtet die Digitalisierung aus der inneren Sicht der Weisheitslehre, die ihre Aufgabe darin sieht, menschliche Leidensprozesse zu beenden und den Erwachensprozess der menschlichen Seele zu begleiten.

Dieses Wochenende lädt dich ein durch verschiedene Zugänge dir selbst und diesem Thema zu begegnen.

Ist die digitale Revolution, welche sich in atemberaubender Geschwindigkeit vollzieht, ein Fluch, oder ein Segen für die Menschen? Oder kann sie beides sein? In seinem Vortrag stellt OM C. Parkin faszinierende Zusammenhänge zu Entwicklungsstadien der Evolution menschlichen Bewußtseins her und beleuchtet die verborgenen, inneren Antriebe der rasanten Beschleunigung digitaler Welteroberung.

Am Wochenende:

2. Darshan: Stille Begegnung & Dialog mit OM

Einem unpersönlichen Lehrer der stillen Tradition zu begegnen, ist eine intensive, stille Erfahrung. OM lehrt die Menschen die Erforschung der illusionären Welt des Ich und begleitet sie auf dem Weg des Erwachens und zurück in die Tiefe seiner SELBST. Seine klares und gleichzeitig liebevolles Eingehen auf die Fragen und Mitteilungen ist eine Einladung offen und ganz neu mit dem Herzen zu hören.

3. Innere Arbeit: Workshop mit Steffen Wöhner

Wenn wir nach Innen lauschen begegnen uns zwei Kräfte - die Seele als der freie, wahre Kern und ein denkender Geist, der den Namen ICH trägt und die Wurzel unseres Leidens ist. Diese Entfaltung von klarem inneren Sehen und der Unterscheidungskraft zwischen Seele und Geist nennen wir die „Innere Arbeit“. Der Workshop bietet dir den Raum, Fragen, die der Vortrag und die Begegnung mit OM aufgeworfen haben, tiefer in dir zu erforschen.

Keine Anmeldung erforderlich.