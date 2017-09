Digitalisierung und Demokratie – Risiko oder Chance?

Digitalisierung verändert unser soziales Miteinander, macht Privates öffentlich und verändert unseren Alltag. Unmittelbare Beteiligung aller an politischen Fragen scheint möglich. Freies Engagement wird allerdings schwieriger, wenn der Preis dafür die totale Transparenz ist. Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung auf aktuelle politische Auseinandersetzungen? Unterläuft der in vielen Bereichen unkontrollierbare und undurchschaubare technische Wandel unsere Freiheit und Demokratie? In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Volkshochschulverband. Referent: Roman Ebener, Leiter Kommunalprojekte bei „abgeordnetenwatch.de“.