Dillon Cooper Live

Hört man das Debüt-Mixtape "Cozmik", das Dillon Cooper Mitte 2013 zum Gratis-Download bereitstellt, mag man kaum glauben, dass der Zögling aus Brooklyn, NYC nicht von einer mittleren bis schweren Rapbizgröße protegiert wird.

Tatsächlich: Das Hip Hop-Übertalent bekommt mächtige Unterstützung. Jay-Z persönlich besorgt dem Jahrgang 1992 schon 2009 das Stipendium am vielleicht begehrtesten Musikcollege der Welt.

Am Berklee College of Music in Boston, wo zuvor John Mayer und Quincy Jones zu Weltstars reiften, sammelt Dillon Cooper fleißig Auszeichnungen, nicht nur für seine beeindruckenden Rapskills, sondern auch für die Könnerschaft am Lieblingsinstrument Klavier. Ach ja, Gitarre hat sich der New Yorker mit bereits acht Jahren schon selbst beigebracht.

Seit er den Abschluss in der Tasche hat, macht der versierte Lyricist mit Musikvideo-Akkordarbeit allerorts von sich reden. Nicht so viele MCs ergattern mit dem ersten Clip ("Shadows") direkt fünfstellige YouTube-Klickzahlen. Noch weniger werden gleich beim Premierenvideo von Jadakiss retweeted.

Der Junge aus Crown Heights, Brooklyn scheint offensichtlich nicht bloß zu wissen, was er will, sondern auch, wie er es erreicht. Coopers Flow wirkt geradezu unwiderstehlich präzise, wenn er sich in den Straßen New Yorks mit Oldschool-Beats den Weg freiräumt.

Als Einflüsse bezeichnet der leidenschaftliche Freestsyle-Inlineskater Hip Hops Golden Era-Classics wie Big L, außerdem Method Man, Nas und natürlich Jay-Z.

Mit so viel Selbstbewusstsein und nachdrücklichen Skills fährt der Karriereaufzug für Young Adult Dillon Cooper zweifellos bis ganz nach oben.