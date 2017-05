× Erweitern Jan Winkler Diner en blanc

Ein Picknick »ganz in Weiß« nach einer französischen Idee aus dem Jahr 1988, bei dem man weiß gekleidet an weiß dekorierten Tischen in französischem Ambiente zusammenkommt und gemeinsam den Abend genießt.

Nach dem großen Erfolg in den vergangenen Jahren findet am Samstag, 15. Juli 2017 von 19.00 bis 23.00 Uhr erneut ein Picknick "ganz in Weiß" in der Hauptstraße in Weinsberg statt. Die Idee, weiß gekleidet an weiß dekorierten Tischen in französischem Ambiente zusammenzukommen und gemeinsam den Abend zu genießen stammt aus dem Jahr 1988 aus Paris und wird mittlerweile in vielen Städten weltweit durchgeführt. Die Stadt Weinsberg stellt bei dieser Veranstaltung weiß dekorierte Tische und Bänke zur Verfügung, während die weiß gekleideten Besucher ihr Essen bzw. Getränke und Geschirr selbst mitbringen. Die WG Heilbronn wird für ein ansprechendes Weinangebot sorgen und die Handballabteilung des TSV Weinsberg bietet wieder leckere Cocktails an.

Wer seine mitgebrachten Speisen ergänzen möchte kann z.B. beim Kaffeehaus 3 Modul französisches »Essen to go« erwerben oder sich beim Café Dorsch einen Eisbecher gönnen.

Wer einen der begehrten Sitzplätze möchte muss sich vorher bei der Stadtverwaltung unter christine.koniczek@weinsberg.de bzw. Tel: 07134-512-112 anmelden. Für die musikalische Umrahmung wird dieses Jahr die Band „Exquisit“ mit einem bunten Mix aus Chansons und Evergreens sorgen. Um entspannt durch die Hauptstraße zu bummeln und das zeitgleich stattfindende »Night-Shopping« zu genießen, wird der Verkehr aus der Innenstadt umgeleitet. Bei Regen muss die Veranstaltung leider abgesagt werden. Der Eintritt ist frei.