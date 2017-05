DinkelsbühlPur - autofreie Altstadt

Jahr um Jahr nimmt die Zahl der Fahrzeuge zu – im Landkreis ebenso wie in der Dinkelsbühler Altstadt. Man gewöhnt sich an den Anblick zugeparkter Straßen und Plätze, an den Verkehr in der Stadt. An einem Tag im Jahr soll jedoch alles anders sein:Kaum ein PKW oder sonstiges motorisiertes Fahrzeug lenkt vom Stadtbild der – laut Focus – „schönsten Altstadt Deutschlands“ ab.Fotografen können diesen Tag nutzen, um den besonderen Charme der alten Straßen und Gassen unter diesem ungewohnten Blickwinkel mit der Kamera festzuhalten.