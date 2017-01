Dinner für You

Einlass und Sektempfang ab 17:15 Uhr.

Das "Dinner for You" ist eine Benefiz Gala, welche erstklassige Küche und feine Artistik verbindet! Ein Koch aus der Region (steht derzeit noch nicht fest) verköstigt die Gäste mit einem 4-Gänge Menü. Die Artisten des Circus Compostelli begeistern das Publikum auf der Bühne. Der Clou dabei ist, dass die Artisten sowohl als Kellner am Tisch, als auch als Künstler auf der Bühne im Einsatz sind.

Der gesamte Erlös wird einer sozialen Einrichtung aus der Region zu gute kommen, welche an den Abende auch vertreten ist und sich und ihre Arbeit dem Publikum vorstellt!

Alle Artisten, sowie die Akteure in und um die Küche, sind an den Abenden ehrenamtlich unterwegs, damit das Dunner for You wirklich zu einer Benefiz Event werden kann!