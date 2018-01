DinnerKrimi mit „Mord au Chocolat“

× Erweitern DinnerKrimi DinnerKrimi

Im Februar wird es wieder romantisch. Denn der Valentinstag steht vor der Tür. Was läge da näher, als Blumen oder Pralinen zu schenken… Oder doch lieber einen DinnerKrimi? „Schwarze Nelken für den Don“ statt Blumengrüße für die Liebste oder einen „Mord au Chocolat“ statt Pralinen.

Für einen überraschenden, einzigartigen Valentinstag servieren wir in Schwäbisch Hall nichts weniger, als einen Mord. Plötzlich finden sich alle Anwesenden in einer spannenden Ermittlung wieder und dürfen den Saal erst verlassen, wenn der Täter überführt ist. Täter und Opfer bewegen sich gleichermaßen unter den Gäste, denn eine Bühne gibt es bei DinnerKrimi nicht. Die Mithilfe der Gäste ist gefragt, um den Verbrecher bis zum Dessert dingfest zu machen.

Sie finden Pralinen langweilig?

Ein „Mord au Chocolat“ lässt sicher keine Langeweile aufkommen. Schokoladenfabrikant Fritz von Reevenstein, der die kleine ehemalige Familienconfiserie zu einem florierenden Großunternehmen aufgebaut hat, liegt im Sterben. Noch vor dem Ableben des Patriarchen entbrennt bei den übrigen Familienmitgliedern ein erbitterter Nachfolgestreit. Es wird schnell klar, dass die Nachkommen weder so fein und süß wie ihre Schokolade noch halb so traditionsbewusst wie ihr Familienoberhaupt sind. Die Situation eskaliert, als ein hinterhältiger Mord geschieht. Urplötzlich sind alle Anwesenden in eine Mordermittlung verwickelt…